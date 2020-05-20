الداخلية : لن نتهاون بعد اليوم مع سلوكيات تصدر من ضباط ومنتسبين لا تستند الى القانون

2020/05/20 | 08:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اكدت وزارة الداخلية انها لن تتهاون بعد اليوم مع سلوكيات تصدر من ضباطها ومنتسبيها لاتستند الى القانون وتسيء لحقوق الانسان .وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا في بيان ، انه “في سياق سعي وزارة الداخلية لترسيخ مباديء حقوق الانسان وانفاذ القانون ،امر وزير الداخلية باتخاذ الاجراءات القانونية بحق مفرزة […]

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