2020/05/20 | 08:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رواء_محمود_حسين ومن أجل أن أفهم (أرض الله الواسعة) بشكل أكبر فقد رجعت إلى تفاسير الكتاب الحكيم، وفوجئت أنهم قد ذكروا هذا المفهوم، وتوسعوا بشرحه: فقد ذكر الطبري: إن أرض الله واسعة، فاهربوا ممن منعكم من العمل بطاعة الله؛ وذلك أن الأرض إذا وصفها بِسعَة، فالغالب من وصفه إياها بذلك أنها لا تضيق جميعها على من ضاق عليه منها موضع، لا أنه وصفها بكثرة الخير والخصب، وأن ذلك هو أظهر المعاني من الآية.



(ينظر: الطبري، محمد ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خاطرة في الهجرة - رواء محمود حسين) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خاطرة في الهجرة - رواء محمود حسين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).