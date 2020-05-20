نظرية البدء والعودة في سورة الروم - عباس علي العلي

2020/05/20 | 08:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي في نظرية البدء والعودة التي سطرها القرآن قبل أن يأت العلم اليقيني ببراهينه ونظرياته التجريبية، هناك قضية محورية تتعلق في جانب منها بالشق الإيماني الغيبي، وهناك جانب منها ما يتعلق بالفهم الوجودي المادي العلمي للقضية، قضية البدء والعودة أو ما تسمى علميا بقانون حفظ الطاقة والمادة ترتكز على مبدأ أساسي ومهم وهو أن المادة في صورتها المطلقة الصغرى لا يمكن أن تفنى ولا تستحدث بل تتحول من شكل لأخر تبعا لتغي ......





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