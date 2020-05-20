أحاديث موريس مرلوبونتي وتجربة الحوار - زهير الخويلدي

2020/05/20 | 08:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي "ان كل الفلسفة ملتزمة وأن كل الفلسفة العظيمة لديها سياسة"تقديم:موريس ميرلوبونتي فيلسوف فرنسي ولد سنة 1908 وتوفي سنة 1961 تأثر بفينومينولوجيا هوسرل وبالنظرية القشتالتية النفسية التي وجهت اهتمامه نحو البحث في دور المحسوس والجسد في التجربة الإنسانية بوجه عام وفي المعرفة بوجه خاص.



من أهم كتبه بنية السلوك وفينومينولوجيا الإدراك الحسي.



من هذا المنطلق يمنح موريس مرلوبونتي لفن الحوار مكانة بارزة ف ......





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