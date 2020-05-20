2020/05/20 | 08:15 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الزارعة والموارد المائية يوم الاربعاء رفضها طلب تقدم به وفد اقليم كوردستان بتسليمها مليوني واربعمة الف طن من الحنطة، مؤكدة اعتماد كمية ٣٩٠ الف طن من محصول الحنطة المتوقع تسلمها من فلاحي الاقليم.

وقالت الوزارة في بيان اليوم انه حصلت مصادقة وزير الموارد المائية وزير الزراعة وكالة مهدي رشيد على الكميات المزمع استلامها لمحصول الحنطة من فلاحي اقليم كوردستان وبما يقارب ٣٩٠ الف طن من الحنطة لهذا الموسم.

واوضح البيان ان هذا الامر تم بالاتفاق مع وفد اقليم كوردستان خلال اشتراكه في الاجتماع المشترك الذي عقد في مقر وزارة الزراعة و برئاسة الوزير الحمداني كونه رئيس لجنة الامر الديواني ٨٦ لعام ٢٠١٧ والخاص بكميات الحنطة المتوقع تسلمها وحسب الخطة الزراعبة المصادق عليها من قبل وزارة الموارد المائية.

وكان قد حضر الاجتماع في حينها الوكيل الاداري للوزارة ومستشاري الوزارة اضافة الى ممثل عن رئيس مجلس الوزراء وهيئة المستشارين والتجارة وشركة الحبوب والموارد المائية وممثلي اقليم كوردستان فضلا عن عدد من المختصين.

واشار البيان الى ان وفد الاقليم طلب تسليم كمية مقدارها ٢٤٠٠٠٠٠طن (مليونان واربعمائة الف طن ) من الحنطة وهو رقم مبالغ فيه ولا يتطابق وما تم تخصيصه واستلامه في الاعوام الماضية وبعد مناقشات مستفيضة وعلمية ، خلص الاجتماع بالتصويت و بالاجماع على اعطاء نسبة زيادة ١٠% عن المستلم في العام الماضي والبالغة ٣٥٥ الف طن ، بأعتماد العام الماضي عام فيضاني واعلى نسبة من الزراعة في الاقليم والذي تعتمد في الاغلب على الامطار وبالتالي ختم محضر الاجتماع بهذا الكمية والتي من النتوقع استلامها من فلاحي الاقليم من قبل وزارة التجارة والبالغ ٣٩٠ الف طن من محصول الحنطة لهذا الموسم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة: اقليم كوردستان طلب تسليمنا أكثر من مليوني طن من الحنطة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة: اقليم كوردستان طلب تسليمنا أكثر من مليوني طن من الحنطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).