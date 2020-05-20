سخط عراقي على مواقع التواصل على رفع علم المثلية + فيديو

2020/05/20 | 08:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد (العالم) 2020.05.20 - بينما يكافح العراق لمواجهة وبائي كورونا وداعش، يبدو أن بعض السفارات الغربية مشغولة بقضايا أهم بكثير، مثل التضامن مع المثل...

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