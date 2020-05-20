روبوتات فرنسية تعقّم مساحة 20 ألف متر مربع في 3 ساعات

2020/05/20 | 08:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما أن يتم رصد انتشارٍ لوباء كورونا المستجد في مكان يتطلب تحركاً سريعاً ضمن منطقة شاسعة، مثل مركز لمصلحة الطوارئ والإطفاء، فإننا نقوم بإطلاق روبوت يتم توجيهه عن بعد، يكون قادراً على الانتقال بسرعة إلى منطقة انتشار الوباء من أجل تعقيم المنطقة من الفيروس”.هذا ما قاله رئيس وحدة الروبوتات في كتيبة النار البحرية في […]

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