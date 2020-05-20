الرئيس البرازيلي يعلن توسيع استخدام “كلوروكين” لعلاج عدوى كورونا

2020/05/20 | 08:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..أعلن الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، أن سلطات البلاد ستوسع اعتبارا من غدا الأربعاء استخدام عقار “كلوروكين” المضاد للملاريا في علاج عدوى فيروس كورونا “COVID-19″.وقال بولسونارو، في تصريح أدلى به مساء اليوم الثلاثاء، إن القائم بأعمال وزير الصحة البرازيلي، إدواردو بازويلو، سيوقع على إرشادات توسع استخدام بروتوكول العلاج بـ”كلوروكين” في إطار إجراءات مكافحة […]

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