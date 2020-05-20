مدفعية الحشد تكبد “داعش” خسائر كبيرة وتحبط هجوما شرق آمرلي

2020/05/20 | 08:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أحبطت مدفعية الحشد الشعبي، الأربعاء، هجوما لفلول تنظيم “ داعش” الإرهابي شرق قضاء آمرلي بمحافظة صلاح الدين، فيما كبدت عناصر التنظيم خسائر جسيمة.وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته /المعلومة/، إن “مدفعية الحشد الشعبي وبتوجيه من اللواء ٥٢ بالحشد الشعبي عالجت، اليوم، تحركات للدواعش في منطقة جسر المفتول شرق امرلي”.وأضاف أنه “تم تكبيد […]

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