الكهرباء تعزو سبب زيادة القطع المبرمج إلى أعمال الصيانة

2020/05/20 | 08:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..عزتْ وزارة الكهرباء اسباب زيادة القطع في بغداد وعدد من المحافظات، الى اعمال الصيانة الاضطرارية ببعض المحطات التوليدية.وقال الناطق باسم الوزارة احمد العبادي في بيان تلقته /المعلومة/، ان “زيادة الاحمال على المنظومة بالتزامن مع اجراء الصيانة الاضطرارية، ادى الى التراجع النسبي بتجهيز الطاقة والتفاوت بين منطقة واخرى في بغداد والمحافظات، منوها بان […]

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