الكراسي الفارغة هي طريقة أصحاب مطاعم باريس للتعبير عن قلقهم

2020/05/20 | 08:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من أن السلطات الفرنسية بدأت برفع القيود المشددة التي فرضتها في البلاد بسبب فيروس كورونا الجديد، منذ 11 أيار/مايو، إلا أن قرار تخفيف القيود هذا لم يشمل حتى هذه الأثناء المطاعم والحانات، ما يضع أصحابها أمام مصير مجهول.وفي العاصمة الفرنسية باريس، أقدم مالكو المطاعم على تنظيم حركة احتجاجية من خلال نشر الكراسي […]

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