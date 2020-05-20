الوائلي: داعش يتحرك من المنطقة الغربية لاختراق حدود بغداد وبابل والمحافظات الشمالية

2020/05/20 | 09:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص حذر الخبير الامني علي الوائلي، من تحركات داعش الاجرامي في الاونة الاخيرة، لافتا الى ان تحركات الارهابيين تركزت من المناطق الغربية باتجاه بابل وبغداد وصلاح الدين وديالى.وقال الوائلي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الارهابيين يحاولون اختراق حدود بغداد وبابل وصلاح الدين وديالى من الجانب الغربي حيث يتلقون الدعم من الجانب الاميركي في […]

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