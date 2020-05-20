نائب مستقل ينفي وجود نية لاجراء الانتخابات المبكرة

2020/05/20 | 09:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص نفى النائب المستقل باسم خشان، وجود نية لاجراء الانتخابات المبكرة، لافتا الى ان الدورة البرلمانية بقي سنتين على نهايتها ومازال قانون الانتخابات على طاولة البرلمان ولم يتم حسمه كما لم تخصص جلسة لاكمال القانون الجديد.وقال خشان في تصريح لـ /المعلومة/، ان “من يتصور ان هناك انتخابات مبكرة فهو واهم خاصة ان ماتبقى […]

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