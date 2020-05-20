حصيلة الوفيات بكورونا في الصين تتوقف

2020/05/20 | 09:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصينية تسجيل خمس إصابات جديدة بالفيروس.وجائت هذه الاصابات دون وقوع وفيات لتتوقف حصيلة الوفيات عند 4634 من بين 82965 إصابة.

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