"أمامنا طريق طويل".. البنتاغون يتحدث عن استمرار كورونا حتى صيف 2021

2020/05/20 | 09:17 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مذكرة مسربة لوزارة الدفاع الأميركية البنتاغون، أن كبار المسؤولين في الوزارة يخططون لاحتمال أن يكون على الجيش التعامل مع جائحة فيروس كورونا حتى عام 2021.

وحذرت المذكرة، التي حصل عليها موقع Task & Purpose، من "احتمال حقيقي" بألا يتوفر لقاح لكوفيد- 19 حتى "صيف 2021 على أقل تقدير".

وجاء في المذكرة: "أمامنا طريق طويل، مع احتمال حقيقي لعودة كوفيد-19.



لذلك، يتوجب علينا الآن أن نعيد تركيز اهتمامنا على استئناف المهام الحاسمة، وزيادة مستويات الجهد، واتخاذ الاستعدادات اللازمة في حالة عودة ظهور كوفيد-19 بشكل كبير في وقت لاحق من هذا العام".

ونقل موقع ذا هيل عن مسؤول في البنتاغون، قوله إنهم لم يتمكنوا من العثور على نسخة من المذكرة بالصيغة المتداولة إعلاميا، ولم يتمكنوا من تأكيدها على وجه التحديد.

لقد أكدوا بالفعل، بحسب ذا هيل، أن الوزارة "تواصل تطوير خطط تتعلق بالعمل في بيئة كوفيد-19، وأن بعض صيغ هذه الخطط لها لغة مماثلة للمذكرة التي تم الحديث عنها، ولكن لم تتم الموافقة على أي منها".

وأضافوا القول"لم تتم الموافقة على الخطط من قبل كبار قادة وزارة الدفاع بعد، ولن نناقش ما قد يكون في النسخة النهائية من هذه الخطط"، وفقا لموقع ذا هيل.

وتعزز المذكرة الجديدة التشكيك في أن لقاح فيروس كورونا المستجد سيكون جاهزا في أوائل العام المقبل.

ووفقا للمذكرة المسربة "تشير جميع المؤشرات إلى أننا سنعمل في بيئة كوفيد-19 المستمرة عالميا في الأشهر المقبلة"، و"سيستمر هذا على الأرجح حتى تكون هناك مناعة واسعة النطاق، من خلال التحصين، وبعض المناعة المكتسبة بعد الشفاء من الفيروس."

ودعت المذكرة إلى زيادة الاختبارات وكذلك توثيق "تتبع ورصد نتائج علاج المصابين بكوفيد-19".

وأمس الثلاثاء، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه يتناول منذ حوالي عشرة أيام، على سبيل الوقاية، عقار هيدروكسي كلوروكين المضادّ للملاريا.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض: "أتناوله منذ حوالي أسبوع ونصف...



أتناول حبّة يومياً"، وهو ما أثار ردود فعل قوية في الأوساط العلمية والسياسية.





ويستخدم عقار هيدروكسي كلوروكين منذ وقت طويل ضد الملاريا، لكن مدى نجاعته ضد فيروس كورونا المستجد غير مثبتة حتى الآن من خلال أي دراسة دقيقة.





وردّاً على سؤال عن سبب تناوله عقار هيدروكسي كلوروكين، صرح ترامب "أعتقد أنّه جيد.



لقد سمعت أموراً جيدة جداً عنه.



أنتم تعرفون عبارة: ما الذي ستخسره؟".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("أمامنا طريق طويل".. البنتاغون يتحدث عن استمرار كورونا حتى صيف 2021) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("أمامنا طريق طويل".. البنتاغون يتحدث عن استمرار كورونا حتى صيف 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).