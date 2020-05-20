الصحة تطلق خطة

2020/05/20 | 09:17 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاربعاء، عن انطلاق تطبيق خطة الحظر المناطقي في عدد من مناطق العاصمة بغداد، عادة اياها "السبيل الوحيد المتاح" لتطويق فيروس كورونا.

وقال مدير دائرة الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي، في تصريح نقلته صحيفة "الصباح" شبه الرسمية، إن التوجه الى خطة الحظر المناطقي يمثل السبيل الوحيد لانقاذ المواطنين من وباء كورونا، مشيرا إلى ان زيادة عدد الاصابات يوميا تسبب صعوبة في سيطرة المؤسسات الصحية عليها ما يؤدي الى ارتفاع معدلات الوفيات التي لا تزيد على 3.7 بالمئة بالوقت الحالي.

وعزا الحلفي تذبذب حالات الاصابات الى عدد الفحوصات المنفذة التي يحكمها توفير أدوات الفحص وغيرها من المستلزمات، مؤكدا جهوزية الوزارة لتطبيق الحظر المناطقي اليوم الاربعاء برفع عدد الفحوصات يوميا، حيث تم توزيع اكثر من 50 ألف فحص، ونتوقع ارتفاع عدد الاصابات المسجلة بسبب وجود إصابات مخفية تأخر العثور عليها ومستمرة بالاختلاط ونقل العدوى بين المواطنين وكانت السبب في ارتفاع اعداد المصابين وهذا امر مقلق للغاية.

واضاف ان توجه الوزارة نحو الحظر المناطقي هو نجاحه في بعض المحافظات منها النجف الذي طبق في المشخاب بعد ظهور عدد كبير من الاصابات فيها وتمت السيطرة عليها، وكذلك تطبيقه في القرية العصرية (الشجيرية)، في محافظة بابل ونجحت الخطة بشكل كبير ايضا، لافتا الى ان الحظر المناطقي لن ينجح الا بتعاون القوات الأمنية ووجهاء المناطق المشمولة بالحظر والاهالي ايضا.

وقررت وزارة الصحة البدء بالحظر المناطقي التام اعتبارا من اليوم الاربعاء ولمدة اسبوعين، ولبعض القطاعات والمحلات للمناطق المؤشرة لدى دائرتي صحة الرصافة والكرخ وهي: مدينة الصدر، ومدينة الحبيبية، ومدينة الكمالية، ومدينة الحرية، ومدينة الشعلة، ومدينة العامرية.

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