المنظومة العراقية تفقد 700 ميغاواط من كهربائها الوطنية

2020/05/20 | 09:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الكهرباء العراقية اليوم الاربعاء ان فقدان المنظومة الوطنية لـ 700 ميغاواط بعمل تخريبي شرقي بغداد ادى الى تراجع ساعات تجهيز الطاقة في البل...

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