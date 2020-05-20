استشهاد جندي وجريحان بهجومين لـ

2020/05/20 | 09:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر امني اليوم الاربعاء عن مقتل جندي وإصابة عنصرين من قوات الشرطة الاتحادية بحادثين متفرقين في محافظة كركوك....

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