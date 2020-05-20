سامان برزنجي: خطر فيروس كورونا لايزال قائما

2020/05/20 | 09:17 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير صحة اقليم كوردستان سامان برزنجي

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