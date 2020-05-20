2020/05/20 | 09:17 - المصدر: كردستان 24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وزير صحة اقليم كوردستان سامان برزنجي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سامان برزنجي: خطر فيروس كورونا لايزال قائما) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سامان برزنجي: خطر فيروس كورونا لايزال قائما) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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