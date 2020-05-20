الحشد الشعبي يشتبك مع “دواعش” وينجح بمحصارتهم جنوب سامراء

2020/05/20 | 09:19 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتبكت قوات الحشد الشعبي، الأربعاء، مع عناصر فلول تنظيم “داعش” الإرهابي قبل ان تتمكن من محاصرتهم جنوب سامراء.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ، إن قوة من اللواء 41 بالحشد الشعبي قامت، اليوم، باسناد طوارئ ١٣ في ناحية يثرب جنوب سامراء واشتبكت مع المجموعة المهاجمة وحاصرتها في منطقة المزاريع.

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