2020/05/20 | 09:23 - المصدر: بغداد اليوم

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القبض على خمسة متهمين تسببوا بـ ’’تسمم’’ 40 شخصاً في الموصل

يتبع .



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بغداد اليوم- بغداد

أصدرت المحكمة المركزية، الأربعاء (20 ايار 2020)، امراً بالقبض على المتهم ميثم العكيلي وأفراد عصابته، فيما أشارت إلى أن قاضي التحقيق وجه بتشكيل فريق عمل لغرض متابعة أوامر القبض الصادرة بحق المتهم خلال فترة زمنية قصير

بغداد اليوم - بغداد

امر وزير الداخلية عثمان الغانمي، الثلاثاء، بعزل آمر قاطع وسجن افراد مفرزة بعد التجاوز على مواطن وحلاقة رأسه.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، ان "الغانمي سيستقبل المواطن في مكتبه بعد التجاوز عليه من قبل أفراد من الشرط

بغداد اليوم- ديالى

أطاحت القوات الأمنية العراقية، الثلاثاء (19 ايار 2020)، بأخطر مفارز تنظيم داعش في ’’وادي ثلاب’’ بمحافظة ديالى، فيما تم تمدير 6 مضافات بينها تحت الأرض.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن " قو

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