ألمانيا تسجل نحو 800 إصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد

2020/05/20 | 09:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أعلنت السلطات الصحية الألمانية، الأربعاء (20 أيار 2020)، تسجيل 797 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، أن "عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 797 حالة إلى 176007".

وبحسب المعهد فإن "العدد الكلي للوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي وصل الى 8090 حالة وفاة، بعد تسجيل 83 حالة وفاة جديدة خلال يوم واحد".

يذكر أن ألمانيا سجلت "صفر" وفيات الاثنين بحسب بيانات المعهد المذكور.

ويأتي هذا الارتفاع في الإصابات والوفيات في ظل السعي لتخفيف القيود المفروضة في البلاد بسبب تفشي كورونا.

بغداد اليوم - كربلاء

أعلنت دائرة صحة كربلاء، الثلاثاء، مغادرة 28 وافداً وملامسا الحجر الصحي في المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان، ان "المُغادرين توزعوا بواقع (15) مواطنا وافدا و13 من المُلامسين لمُصابي كُورونا م

بغداد اليوم-متابعة

يطور مختبر صيني عقارا يعتقد أن لديه القدرة على وقف تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أول مرة في الصين أواخر العام الماضي قبل أن ينتشر حول العالم، مطلقا سباقا دوليا للتوصل إلى علاجات ولقاحات.

ويقول باحثون إن العقار الذي يجري العل

بغداد اليوم - متابعة

عدد أقل من الرحلات الجوية، ومزيد من التوقفات..



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فمع العودة الج

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