تمديد إغلاق الحدود بين أمريكا وكندا لمدة شهر

2020/05/20 | 09:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو أن كندا والولايات المتحدة توافقتا على إبقاء حدودهما المشتركة مغلقة أمام التنقل ”غير الضروري“ 30 يومًا أخرى، في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

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