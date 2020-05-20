صدور أوامر قبض بحق العكيلي وأفراد عصابته

2020/05/20 | 09:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت المحكمة المركزية أمراً بالقبض على المتهم ميثم العكيلي وأفراد عصابته كما أمر قاضي تحقيق المحكمة المركزية بتشكيل فريق عمل لغرض متابعة أوامر القبض الصادرة بحق المتهم ميثم العكيلي خلال فترة زمنية قصيرة للقضاء على العصابة التي يترأسها.

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