صدور أوامر قبض بحق العكيلي وأفراد عصابته

2020/05/20 | 09:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أصدرت المحكمة المركزية أمراً بالقبض على المتهم ميثم العكيلي وأفراد عصابته كما أمر قاضي تحقيق المحكمة المركزية بتشكيل فريق عمل لغرض متابعة أوامر القبض الصادرة بحق المتهم ميثم العكيلي خلال فترة زمنية قصيرة للقضاء على العصابة التي يترأسها.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صدور أوامر قبض بحق العكيلي وأفراد عصابته) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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