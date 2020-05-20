وزير النقل: إجلاء 16 ألف عراقي في الخارج منذ بدء أزمة “كورونا”

2020/05/20 | 09:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير النقل ناصر حسين الشبلي, الأربعاء، عن إجلاء 16 ألفا من الرعايا العراقيين في الخارج منذ بدء أزمة فايروس كورونا عبر الخطوط الجوية العراقية وشركات الطيران الاخرى عبر رحلات استثنائية.وقال الشبلي في تصريح تابعته “العهد نيوز”، إن “الجهات الوطنية متمثلة بوزارات النقل والخارجية والصحة والخطوط الجوية العراقية وسلطة الطيران المدني مجتمعة؛ بذلت جهوداً […]

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