وزارة الكهرباء تعزو سبب زيادة القطع المبرمج إلى أعمال الصيانة الاضطرارية

2020/05/20 | 09:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد عزتْ وزارة الكهرباء اسباب زيادة القطع في بغداد وعدد من المحافظات، الى اعمال الصيانة الاضطرارية ببعض المحطات التوليدية.وقال الناطق باسم الوزارة احمد العبادي في بيان تلقت “العهد نيوز نسخه منه، ان “زيادة الاحمال على المنظومة بالتزامن مع اجراء الصيانة الاضطرارية، ادى الى التراجع النسبي بتجهيز الطاقة والتفاوت بين منطقة واخرى في بغداد […]

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