6 إصابات بفايروس كورونا في الدوري الانكليزي

2020/05/20 | 09:43 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، امس الثلاثاء، إصابة 6 أشخاص من ثلاثة أندية مختلفة بفايروس كورونا، بعد فحص 748 شخصاً.وقال الدوري الإنجليزي في بيان، “اللاعبون أو أعضاء الأجهزة الفنية الذين جاءت عيناتهم إيجابية سيخضعون للعزل لمدة سبعة أيام.تقدم الرابطة هذه المعلومات من أجل نزاهة وشفافية المنافسة”.وأضاف الدوري الإنجليزي، “لن تقدم

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