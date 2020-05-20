نادي إيستيرن كونفرينس الأمريكي يرفض التعاقد مع بيل

2020/05/20 | 09:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..رفض نادي إيستيرن كونفرينس الأمريكي، مقترحاً بالتعاقد مع الويلزي جاريث بيل جناح ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذكرت صحيفة ” ذا أثليتيك”البريطانية، إن وكلاء جاريث بيل جناح ريال مدريد، عرضوا اللاعب الويلزى على إيستيرن كونفرينس الأمريكي، لضمه فى الميركاتو الصيفي، لكن الرد كان سلبياً من جانب مسئولى الأخير.أضافت الصحيفة، […]

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