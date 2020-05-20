اندلاع حريق داخل سوق شعبية وسط بغداد

2020/05/20 | 09:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال مصدر امني مسؤول يوم الاربعاء ان حريقا اندلع في سوق شعبية بمنطقة باب الشرقي وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لشفق نيوز، ان الحريق اندلع في سوق هرج في منطقة الباب الشرقي داخل مخزن ومحل لبيع التجهيزات العسكرية.

واضاف المصدر انه تم توجيه ثلاث فرق اطفاء للسيطرة على النيران .

وهذا هو ثاني حادث حريق تشهد بغداد خلال ساعات اذ نشب حريق في مبنى وزارة الزارعة في وقت مبكر من صباح اليوم.

ويشهد العراق مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة حرائق كثيرة تندلع في اماكن تجارية وصناعية وفي الاسواق وفي المباني والمؤسسات الرسمية اذ تقدر الخسائر سنويا بملايين الدولارت.

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