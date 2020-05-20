مجدة بغداد: اعتقال 42 مخالفاً لتعليمات اوقات حظر التجوال

2020/05/20 | 09:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية نجدة بغداد، الاربعاء، القبض على 42 مخالفاً لتعليمات اوقات حظر التجوال في العاصمة.وقالت المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان “مفارزها تمكنت من القبض 42 شخصاً مخالفاً لتعليمات اوقات حظر التجوال خلال 24 ساعة الماضية “.واضافت، ان “المفارز تمكنت ايضا من القبض على ١57متسولآ وضبط 68 دراجة نارية مخالفة […]

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