هل المدخن اكثر عرضة للاصابة بكورونا؟

2020/05/20 | 09:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت نتائج دراسة أمريكية أن التدخين لفترة طويلة يؤدي إلى زيادة تعبير البروتين ACE2 الذي يستخدمه الفيروس في التوغل إلى الخلايا السليمة.وتفيد مجلة Developmental Cell، بأن العلماء، بعد دراستهم للبيانات السريرية، اكتشفوا في ثلاث مجموعات من المرضى المصابين بـ “كوفيد-19” تلفا في الرئة لدى الرجال وكبار السن والمدخنين.بعد ذلك ، قارن العلماء نشاط الجينات […]

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