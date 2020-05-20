رئيس هيئة التقاعد: الازمة المالية ستفرج في تموز المقبل

2020/05/20 | 09:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكد رئيس هيئة التقاعد احمد الساعدي،الاربعاء، أن الازمة المالية التي حلت على العراق بشكل عام والمتقاعدين بشكل خاص ستحل في تموز المقبل.

وطمأن الساعدي المتقاعدين في حديث متلفز اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "ازمة الرواتب في العراق هي خلال شهري آيار وحزيران وستعود الاوضاع لطبيعتها في تموز"، مبيناً أنه "لاتاخير مطلقا برواتب المتقاعدين".

وبين أنه " لا يوجد اي توجه لتخفيض راتب اي موظف او متقاعد وهذا ما لمسته من رئيس الوزراء، وكل ما طرح في وسائل الاعلام غير رسمي".

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