الزراعة : الحريق كان في مكتب مدير القانونية وسببه تماساً كهربائياً

2020/05/20 | 09:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أصدرت وزارة الزراعة ، توضيحاً بخصوص الحريق الذي اندلع داخل غرفة في الطابق الخامس من مبناها بساحة الأندلس وسط بغداد.وقالت الوزارة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاربعاء ، إنها “تنفي نفياً قاطعاً بشأن ما روجت اليه بعض وسائل الإعلام حول حرق مبناها”.وأوضحت، أن “الحريق حدث في الطابق الخامس وتحديدا في […]

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