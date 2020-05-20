حظر التجوال المناطقي يدخل حيز التنفيذ لست مناطق في بغداد

2020/05/20 | 09:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد دخل حظر ألتجوال المناطقي حيز التنفيذ لست مناطق بالعاصمة بغداد.وشمل الحظر مناطق الشعلة والحبيبية ومدينة الصدر والكمالية والحرية والعامرية حيث تم إغلاق تلك المناطق بالحواجز الكونكريتية ومنع الدخول والخروج منها .

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