الحشد يحبط هجوما لداعش الارهابي شرق آمرلي

2020/05/20 | 09:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- صلاح الدين أحبطت مدفعية الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، هجوما لفلول “داعش” الإرهابي شرق قضاء آمرلي بمحافظة صلاح الدين، فيما كبدت عناصر التنظيم خسائر جسيمة.وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته “العهد نيوز” إن “مدفعية الحشد الشعبي وبتوجيه من اللواء ٥٢ بالحشد الشعبي عالجت، اليوم، تحركات للدواعش في منطقة جسر المفتول شرق امرلي”.وأضاف أنه […]

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