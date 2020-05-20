احذر.. أطعمة ومشروبات يمكن ان تدمر جهاز المناعة

2020/05/20 | 09:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..يعد نظام المناعة القوي أمر حيوي للبقاء بصحة جيدة، وللحصول مناعة قوية، فإن كل ما تحتاج إليه؛ ما يكفي من النوم وممارسة الرياضة والتغذية الجيدة.في المقابل، يُضعف الركض مع قلة النوم ونمط الحياة غير مستقر وتناول الأطعمة غير الصحية الجهاز المناعي، وفي ما يلي قائمة بأسوأ الأطعمة والمشروبات التي يجب الابتعاد عن تناولها لحماية […]

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