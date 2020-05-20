2020/05/20 | 09:54 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسؤول: تركيا استغلت اضطراب الوضع السياسي في العراق للسيطرة على المياه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/20 | 09:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول: تركيا استغلت اضطراب الوضع السياسي في العراق للسيطرة على المياه) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول: تركيا استغلت اضطراب الوضع السياسي في العراق للسيطرة على المياه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).