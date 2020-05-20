الكهرباء : تراجع ساعات التجهيز سببه ارتفاع الحرارة وزيادة الطلب على الاستهلاك

2020/05/20 | 09:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أصدرت وزارة الكهرباء، بياناً تناولت فيه الأسباب التي أدت إلى تراجع ساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية في البلاد، من بينها ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على استهلاك الطاقة .وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى العبادي في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاربعاء ، إن “الوزارة تعتذر للمواطنين عن قلة ساعات تجهيز الطاقة […]

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