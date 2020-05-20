الحشد الشعبي يُطلق المرحلة السادسة من عمليات ’’ثأر الصائمين’’ في صلاح الدين بـ 3 محاور

2020/05/20 | 09:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-صلاح الدين

أعلنت هيأة الحشد الشعبي، الأربعاء (20 أيار 2020)، انطلاق المرحلة السادسة من عمليات "ثأر الصائمين" ومن ثلاثة محاور لتطهير جنوب صلاح الدين.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "ألوية الحشد الشعبي المتمثلة بالكتيبة الرابعة لمقاتلة الدروع اللواء 41 و42 و43، انطلقت فجر اليوم، بعمليات ثأر الصائمين بمرحلتها السادسة".

وأضاف البيان، أن "العملية تم انطلاقها من ثلاثة محاور لتطهير جنوب صلاح الدين باتجاه غرب المحافظة".

بغداد اليوم- نينوى

أعلنت قيادة شرطة نينوى، الأربعاء (20 أيار 2020)، إلقاء القبض على خمسة متهمين تسببوا بتسمم ٤٠ مواطناً في مدينة الموصل القديمة، بعد تقديم وجبات فطور للعائلات.

وقال قائد الشرطة العميد ليث خليل الحمداني في بيان، تلقته (بغداد اليو

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت المحكمة المركزية، الأربعاء (20 ايار 2020)، امراً بالقبض على المتهم ميثم العكيلي وأفراد عصابته، فيما أشارت إلى أن قاضي التحقيق وجه بتشكيل فريق عمل لغرض متابعة أوامر القبض الصادرة بحق المتهم خلال فترة زمنية قصير

بغداد اليوم - بغداد

امر وزير الداخلية عثمان الغانمي، الثلاثاء، بعزل آمر قاطع وسجن افراد مفرزة بعد التجاوز على مواطن وحلاقة رأسه.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، ان "الغانمي سيستقبل المواطن في مكتبه بعد التجاوز عليه من قبل أفراد من الشرط

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