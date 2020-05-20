تظاهرات وسط مدينة بعقوبة للمطالبة بمعالجة الخروقات الأمنية بديالى

2020/05/20 | 09:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ديالى

تظاهر العشرات، وسط مدينة بعقوبة، مركز محافظة ديالى، الأربعاء، للمطالبة بمعالجة الخروقات الأمنية.

وقال منتظر حسن احد المتظاهرين في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "العشرات من اهالي ديالى، من اغلب المناطق، خرجوا في تظاهرة سلمية في ساحة الفلاحة، قرب مبنى مجلس ديالى المنحل، وسط بعقوبة، وهم يطالبون بمعالجة حقيقية لملف الامن في ديالى وايقاف نزيف الدماء والتحقيق في اسبابه".

واضاف حسن، ان "التظاهرة تمثل رأي كل ابناء ديالى، في ضرورة الانتباه لملف الامن ودعمه، ووضع خطة تصحيحية له وكشف ملابسات الخروقات التي سببت نزيف دماء في بعض المناطق، ومنها الوقف التي لم يتوقف بها الارهاب منذ سنوات ولايزال يخطف ارواح الابرياء".

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