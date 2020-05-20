2020/05/20 | 09:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..يفضل كثيرون أنواعا معينة من الأطعمة عن غيرها ويفرطون في تناولها، وبالطبع إذا كانت هذه الأطعمة تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية ، فسوف تتسبب في زيادة الوزن.وبحسب موقع “ميديكال نيوز توداي” الطبي، هناك 7 أطعمة يمكن تناولها باعتياد دون اكتساب الوزن الزائد، لأنها تحتوي على نسبة قليلة من السعرات الحرارية.1- […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (7 أطعمة تناسب من يريد المحافظة على وزنه) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (7 أطعمة تناسب من يريد المحافظة على وزنه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).