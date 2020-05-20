التقاعد : ازمة الرواتب ستظهر في شهري ايار وحزيران وستحل خلال تموز

2020/05/20 | 09:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أكد رئيس هيئة التقاعد احمد الساعدي، أن الازمة المالية التي حلت على العراق بشكل عام والمتقاعدين بشكل خاص ستحل في تموز المقبل.وطمأن الساعدي المتقاعدين في حديث متلفز، أن “ازمة الرواتب في العراق ستظهر خلال شهري آيار وحزيران وستعود الاوضاع لطبيعتها في تموز”، مبيناً أنه “لاتاخير مطلقا برواتب المتقاعدين”.وبين أنه ” لا يوجد […]

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