الحركة الاقتصادية تتعافى شيئا فشيئا في الضفة الغربية بعد استقرار معدل الإصابات

2020/05/20 | 10:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/مراد سامي/..بعد استقرار نسبيّ للإصابات المعلنة بفيروس كورونا في الضفة الغربية، أعلنت بعض المحافظات الأسبوع الماضي عن تخفيف الإجراءات الوقائية المتّخذة لتطويق الفيروس والحدّ من انتشاره، وقد سمح ذلك بعودة تدريجية للحياة التجارية في أسواق الضفة الغربية.وأعلنت محافظتا رام الله والخليل، تخفيفا جديدا للإجراءات والتقييدات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا الذي لم يعد مستجدا بعد […]

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