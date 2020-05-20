الصحة: الحظر المناطقي السبيل الوحيد لإنقاذ المواطنين من كورونا

2020/05/20 | 10:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد مدير دائرة الصحة العامة بوزارة الصحة رياض الحلفي، الأربعاء، أن بان التوجه الى خطة الحظر المناطقي يمثل السبيل الوحيد لانقاذ المواطنين من وباء كورونا، فيما رجح تزايد اعداد الإصابات بالفيروس خلال الأيام المقبلة.وقال الحلفي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “التوجه الى خطة الحظر المناطقي يمثل السبيل الوحيد لانقاذ […]

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