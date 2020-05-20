أمريكا تفرض عقوبات على شركة صينية متعاونة مع طيران “ماهان اير” الإيراني

2020/05/20 | 10:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة فرضت أمس الثلاثاء عقوبات على شركة مقرها الصين تتهمها بالعمل لحساب شركة ماهان إير الإيرانية للطيران الخاضعة للعقوبات الأمريكية، ونددت برحلات الشركة الإيرانية إلى فنزويلا.وأضافت الوزارة في بيان أن شركة شنغهاي سينت لوجيستكس المحدودة تعمل وكيل مبيعات لماهان إير، التي فرضت عليها واشنطن عقوبات […]

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