أميركا تسجل 1539 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/05/20 | 10:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..سجّلت الولايات المتّحدة 1539 وفاة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجماليّ الوفيّات الناجمة عن الفيروس في هذا البلد إلى 91845.وبحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز، تناهز حصيلة الوفيات اليومية هذه تقريباً ضعف تلك التي سجّلت مساء أمس، والتي كانت الأدنى على الإطلاق منذ أسابيع في أكبر بلد في العالم […]

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