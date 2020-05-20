رئاسة البرلمان تحذر من حدوث “مصائب” بجدول الدوائر الانتخابية

2020/05/20 | 10:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذر النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الأربعاء، من حدوث “مصائب” في جدول الدوائر الانتخابية بقانون الانتخابات، مؤكدا أن اجراء الانتخابات المبكرة واكمال قانونها هي من أولوليات حكومة مصطفى الكاظمي.وقال الكعبي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إنه “تأكدت بنفسي ان اجراء الانتخابات المبكرة واكمال قانونها هي من أولوليات حكومة الكاظمي ومدرج بالسطر […]

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