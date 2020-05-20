بعد تزايد الهجمات .. تظاهرات في ديالى تطالب بتغيير القادة الامنيين

2020/05/20 | 10:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ انطلقت في محافظة ديالى اليوم الثلاثاء تظاهرات و احتجاجات في بعقوبة واطراف قضاء المقدادية والخالص وخان بني سعد وقطعت الطرق ورفعت لافتات تطالب بتغيير القيادات الامنية ومعالجة الفساد في المفاصل الامنية.

وقال احد المتظاهرمنير فاضل وهو ناشط مدني لوكالة شفق نيوز، ان مطالب المتظاهرين هي تغيير القيادات الامنية وانهاء التهديدات الارهابية والهجمات التي تستهدف عدة وحدات ادارية وراح ضحيتها العناصر الامنية والمواطنين الابرياء.

واشار الى ان التظاهرات انطلقت في عدة وحدات ادارية وبشكل عفوي بعد التصعيد الارهابي الذي شهدته مناطق العبارة وخان بني سعد ومناطق اخرى من المحافظة مطالبا الحكومة الاتحادية بالتدخل ومعالجة ما يجري في ديالى من انحدار امني غير مسبوق

الا ان مسؤول محلي رفيع رفض كشف اسمه اكد لوكالة شفق نيوز، ان التظاهرات تقودها جهات حزبية تضررت مصالحها جراء الخطط الامنية وفرض القانون.

واضاف المصدر ان التظاهرات تقف ضد توجهات الحكومة المحلية والسلطات الامنية وهي مسيسة تقودها جهات "مستفيدة" تهيمن على عمليات التهريب والتجارة بين المحافظات بشكل عام.

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