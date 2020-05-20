المنتدى الاقتصادي العالمي يحذر قادة العالم من ركود طويل المدى

2020/05/20 | 10:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد دعا المنتدى الاقتصادي العالمي قادة دول العالم إلى بذل مزيد من الجهد من أجل تحقيق تعاف سريع ومستدام للاقتصاد العالمي.وبحسب مسح أجراه المنتدى الموجود مقره في مدينة جنيف السويسرية شمل نحو 350 خبيرا متخصصا في التعامل مع المخاطر الاقتصادية، قال ثلثا الخبراء، “إن التراجع المستمر للاقتصاد يمثل أكبر خطر يواجه العالم […]

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