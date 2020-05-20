الدفاع المدني : حريق كبير يلتهم المحاصيل الزراعية جنوب الموصل

2020/05/20 | 10:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اخمدت فرق الدفاع المدني في وقت متاخر من ليلة امس الثلاثاء حريق كبيرا طال مساحات واسعة من مزارع قرية اصفية ضمن ناحية الشورة جنوب الموصل وقال الناطق باسم اعلام الد فاع المدني النقيب عمر جمال، ان “فرق الدفاع المدني اخمدت حرائق طالت مزارع قرية اصفية داخل ناحية الشورة جنوب الموصل.

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